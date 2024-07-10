الكشف عن تفاصيل موت "فيان الجاف"

وقال شهود عيان لـ السومرية نيوز، انه "لقيت فيان الجاف حتفها بعد قيامها برمي نفسها من شقتها في الطابق الخامس بمجمع سكني في أربيل".وأفاد الشهود، بأن "فيان كانت لديها خلافات مع زوجها"، مشيرين الى ان "الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث ولمعرفة سبب سقوط او انتحار الجاف".