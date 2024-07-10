حريق داخل عمارة تجارية شرقي بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل عمارة تجارية في شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقاً اندلع داخل عمارة تجارية في شارع فلسطين بتقاطع ساحة بيروت في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد".



وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد الحريق".

