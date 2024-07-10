في محافظتين.. اعتقال 4 متهمين بإطلاق العيارات النارية وافتعال مشاجرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية وفي إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، حيث تمكّنت قطعات اللواء الاول الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهم (سلاح كلاشنكوف) أقدما بأطلاق العيارات النارية على أحد المحال التجارية في منطقة (الأمين) ببغداد".وأشارت الى انه " قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية القت القبض على متهمين اثنين أطراف مشاجرة في منطقة (ابو شطيب) في محافظة ميسان"، مبينة انه " تم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة".