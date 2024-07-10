المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم الخميس

قررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس.

وأعلنت هذه المحافظات سبب تعطيل الدوام هو ارتفاع درجات الحرارة.

وشملت العطلة محافظات، بابل وواسط وذي قار وميسان وديالى والديوانية والمثنى ونينوى والنجف وكركوك فضلا عن ديالى.

وتشير خارطة درجات الحرارة المتوقعة، الى تسجيل 8 محافظات درجات حرارة 50 مئوية او اكثر مع حلول المنخفض الموسمي الحراري على العراق والذي سيستمر لـ 3 أيام.



