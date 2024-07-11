طقس العراق.. 6 محافظات تسجل نصف درجة الغليان غداً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحو حار مع بعض القطع من الغيوم، درجات الحرارة على العموم مقاربة، تنشط الرياح على فترات ابتداءاً من الاقسام الغربية مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".وأضافت ان "الطقس ليوم السبت سيكون على العموم صحو حار، درجات الحرارة على العموم تنخفض بضع درجات، الرياح على العموم معتدلة السرعة (20-30) كم س تنشط خلال النهار في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في عدة اماكن، مدى الرؤية (75) كم وفي الغبار (2-4) كم".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاحد المقبل، سيكون الطقس صحو مع غبار خفيف في بعض الاماكن درجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً، على العموم تنشط الرياح خلال النهار، مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم"، مبينة ان "الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحو درجات الحرارة على العموم مقاربة مدى الرؤية (8-10) كم".