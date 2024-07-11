أداة الجريمة "بوري".. كشف ملابسات مقتل شاب على يد شقيقه في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شعبة النيل في مكافحة إجرام شمال محافظة بابل، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، من كشف ملابسات جريمة مقتل شاب يبلغ من العمر 37 عاما على يد شقيقه، وذلك ضمن الناحية".وأضافت انه "تعرض المجني عليه في منتصف الليل إلى إصابة في منطقة الرأس من قبل فاعل مجهول، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، وبعد تشكيل فريق عمل من الشعبة، باشرت عملية المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات بالتعاون مع قسم تقنيات ومعلومات بابل، وتمكنت من التوصل إلى هوية القاتل، وهو شقيق المجني عليه، والقبض عليه".وأشارت الى ان "القاتل اعترف خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة، وتم ضبط أداة الجريمة، وهي عبارة عن (بوري حديد بطول متر)، كان قد خبأها بعد ارتكاب الجريمة"، مبينة انه "تم تدوين أقوال المتهم وعُرض على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".