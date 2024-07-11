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انتحار طالبة باطلاق نار جنوب شرقي بغداد
محليات
2024-07-11 | 14:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,907 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، بانتحار طالبة باطلاق نار جنوب شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طالبة سادس اعدادي انتحرت باسلوب اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس داخل دارها ضمن منطقة الزعفرانية".
وتسجل بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.
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