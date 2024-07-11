بعدسة السومرية.. إحياء ليلة الخامس من محرم في النجف

شهدت مدينة النجف، مساء اليوم الخميس، إحياء ليلة الخامس من شهر محرم.

وجرت مراسم الإحياء في المدينة القديمة قرب مرقد الإمام علي (عليه السلام). أدناه صور بعدسة السومرية..