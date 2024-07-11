الشمري بشأن خطة الزيارة: جميع المنافذ مؤمنة ولا دخول للسيارات الخاصة

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الخميس، عن تأمين جميع المنافذ الحدودية لدخول الزوار من الخارج، فيما أكد عدم دخول السيارات الخاصة.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده في البصرة وحضرته السومرية، "ضمن استحضارتنا لزيارة العاشر من محرم والزيارة الاربعينية بدأنا بجولة تفقدية واسعة بدأت من منفذ المنذرية وزرباطية والشيب وختمناها في البصرة وكان بصحبتنا وزير الداخلية وجهات الجنسية والاقامة والجوازات من الجانبين".

وأضاف أن "جميع المنافذ الحدودية ستكون مؤمنة ومفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة الزوار"، مشددا بالقول "هناك تنسيق وعمل مشترك مع دول الجوار".

ولفت الشمري الى أنه "سيتم تفقد الخطط الخاصة لتأمين الزوار المتجهين الى كربلاء خلال الشهر المقبل وزيارة العاشر من محرم"، مضيفا "لا يوجد دخول للسيارات الخاصة ولكن سيكون تعاون في النقل العام".