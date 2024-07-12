"ضمن 8 مراتب فقط".. جدول بدرجات الحرارة في البلاد ليوم غد السبت

السومرية نيوز – محلي

نشرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، جدولا بدرجات الحرارة المتوقعة في البلاد ليوم غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "درجات الحرارة في العراق ستشهد يوم غد السبت انخفاضا بعدة درجات".

وأضافت ان "السليمانية ستسجل اقل درجة حرارة وهي 41 مئوية، فيما ستسجل البصرة اعلى درجة حرارة وهي الـ48 مئوية".

وأشارت الى ان "بغداد ستسجل يوم غد درجة حرارة 45 مئوية".

وادناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت: