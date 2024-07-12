"فساد من دون محاسبة".. خفايا القروض والسلف الوهمية

السومرية نيوز – خاص

كشف عضو لجنة الاستثمار النيابية صائب الحجامي، اليوم الجمعة، عن خفايا القروض الوهمية بالمصارف، فيما أشار الى ان بعض تلك المصارف متورطة بالفساد.

وقال الحجامي لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي لديه دور مهم في مراقبة وتنظيم عمل المصارف"، مبينا انه "في بعض الأحيان قد تكون هناك تحديات في التنفيذ الفعلي للرقابة والإشراف".

وأضاف ان "الاسباب وراء القروض والسلف الوهمية قد تكون متعددة، منها:

1-الفساد: قد يكون هناك فساد داخل بعض المصارف أو حتى في الجهات الرقابية، مما يؤدي إلى تمرير قروض وهمية دون محاسبة.

2- نقص الشفافية: قد تفتقر بعض المصارف إلى الشفافية في عملياتها، مما يصعب على البنك المركزي اكتشاف المخالفات.

3- ضعف البنية التحتية: قد تكون هناك مشاكل في البنية التحتية التقنية أو الإدارية التي تجعل من الصعب تتبع جميع العمليات المالية بدقة.

4-نقص الكفاءات: قد يكون هناك نقص في الكفاءات والمهارات اللازمة في البنك المركزي أو المصارف نفسها لمراقبة العمليات بشكل فعال.

واكد ان "حل هذه المشكلة، من خلال تعزيز الرقابة والشفافية وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحسين البنية التحتية التقنية والإدارية".