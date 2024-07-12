دخلتا للولادة وخرجن جثث هامدة.. كارثة طبية في صلاح الدين

وقال رمضان في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد إجراء العمليتين بالبنج النصفي وبعد اخراج المولودين فارقت أمهاتهم الحياة بعد تدهور حالتهم الصحية التي أجبرت الكوادر الطبية لتخديرهم التخدير العام وفارقن الحياة متأثرين بمضاعفات ما بعد التخدير".وأضاف: "اللجان وصلت من وزارة الصحة للتحقيق بالأمر حيث أخذت إفادة الأطباء والكوادر الصحية"، مؤكدا أن "الأدوية المستخدمة سليمة ١٠٠٪ ومن مناشئ رصينة ومفحوصة من قبل وزارة الصحة ".وعلى صعيد متصل حملت إحدى عائلات الضحايا "المسؤولية للمستشفى مطالبين ببيان نتيجة التحقيق النهائي لحادثة وفاة ابنتهم وقالت عمة المتوفية في حديثها للسومرية واصفة المستشفى بأنها "مجزرة" ولا تتوفر بها ابسط الخدمات الصحية وأنهم يتكفلون بتزويد سيارة الإسعاف بالوقود وان سيارة الإسعاف تفتقر لأبسط الخدمات واصفة إياها بأنها سيارة لنقل الجثث وبين والد المتوفية بعد تجهيزنا لسيارة الإسعاف انتظرنا لوقت لحين إحالة الحالة الثانية التي كانت خطرة ووافتها المنية أيضاً".فيما طالب ناشطون من أهالي المدينة بتحسين الواقع الصحي كونه "يعاني من غياب لأبسط الخدمات الصحية مما يضطرهم لشراء الكفوف وخيوط العمليات والعلاجات من الصيدليات الخارجية".