إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت، أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس الثلاثاء القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".ولفتت إلى، أن "يوم الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".