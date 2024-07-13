"حريق شعبة أملاك الناصرية".. مطالبات بالتحقيق الفوري وشكوك بتعمد افتعال الحادث

السومرية نيوز – محلي

طالبت لجنة النزاهة النيابية، رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بالتحقيق في حادث حريق شعبة أملاك بلدية الناصرية، مبينة ان كشف التزوير دفع لاحراق اضابير أملاك المواطنين.

وقال عضو اللجنة وليد السهلاني في مقطع فيديو تابعته السومرية نيوز، ان "بلدية الناصرية تشوبها ملفات فساد كبيرة"، معتبرا ان "حادث حريق شعبة الاملاك بهذه الطريقة يمثل استهتاراً بمؤسسات الدولة وحياة وأملاك الناس، وهو اسلوب غير مقبول".

ووجّه السهلاني رسالة الى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بضرورة التحقيق في الحادث، مشيراً الى أن "كشف التزوير ادى الى حرق أملاك المواطنين".

ووصف محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم السبت، حريق شعبة الأملاك في بلدية ذي قار بأنه "لايمكن ان يكون بتماس كهربائي".

يذكر ان حادثة احتراق شعبة اضابير الأملاك الخاصة في بلدية الناصرية تثير شبهات كبيرة خصوصا وان الحادثة جاءت بعد اقل من شهرين من اكتشاف النزاهة وجود تلاعب في اضابير الأملاك.