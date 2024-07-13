بيان من مكافحة الإرهاب حول الرواتب

السومرية نيوز- محلي

أصدر جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، بيانا حول رواتب.

وقال الجهاز في بيان وردلـ السومرية نيوز انه "استنادا الى التوجيهات الحكومية وتماشيا مع البرنامج الحكومي نود ان الاعلام ان شهر تموز الحالي 2024 هو آخر شهر يتم فيه استلام الرواتب بنفس الطريقة المعمول بها حاليا (النقد) ولتفادي التاخير في توزيع الرواتب سيتم التوزيع في يوم 20 تموز 2024".

واضاف انه "سيتم المباشرة بصرف الرواتب في شهر آب القادم 2024 عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني لكافة منتسبي جهازنا".