كانوا بانتظار المحافظ.. قوات الشغب تفض اعتصام غماس بالرصاص الحي (فيديو)

وتحولت تظاهرة ليلية امس في غماس إلى اعتصام على الطريق الرابط بين النجف والديوانية، وقال مراسل السومرية نيوز، إن "المتظاهرين أغلقوا الطريق بالإطارات المشتعلة، ورفضوا وساطة القائمقام الذي حضر بحدود الـ11 مساءً، وغادر الموقع إثر هتافات تتهم الإدارة المحلية بالتقصير في ملف الكهرباء والمياهوقال محتجون إنهم كانوا بانتظار وصول المحافظ عباس الزاملي للتفاوض معه بشأن ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية، لكنهم تفاجؤوا بقوة من مكافحة الشغب استخدمت العنف في تفريق المعتصمين، ما أدى الى إصابة عدد منهم.وقال مختار احد مناطق قضاء غماس في حديث للسومرية نيوز، "الأجهزة الأمنية طلبت من ممثلين التظاهرة ان يجمعوا مع المحافظ لكي يتم التفاوض"، مبينا "لدينا اكثر من 10 معتقلين لدى الأجهزة الأمنية واصيبوا اخرين بسبب التظاهرة".وطالب المختار "بتوفير الكهرباء الازمة للمحافظة مع زيادة حصة المياه ويوميا اكثر من 8 ساعات بدون كهرباء والمياه يتم إعطائها الى الشامية وخسرنا اكثر من 6 ملايين بسبب قطع المياه عن الزراعة وقضاء غماس يفتقر الى ابسط الخدمات والتظاهرات لا تزال مستمرة".قال مصدر امنّي في حديث للسومرية نيوز: "طالبنا من المتظاهرين تشكيل وفد او ممثلين عنهم للقاء المحافظ والجهات الحكومية بحضور عضو من مجلس المحافظة لكن المتظاهرين اصرّوا على البقاء في الشارع وتم فض التظاهرة في قضاء غماس بعد عدم استجابتهم إلى فتح الشارع الرئيسي الرابط بين سماوة -نجف-ديوانية وتعاملت معهم القوات الامنية بأساليب فض الشغب وتم اعتقال خمسة اشخاص".