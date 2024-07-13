52% من متقاضي رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق أطفال

وخلال احتفالية يوم الطفل العراقي، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، انه شملنا اكثر من 3 ملايين و479 ألفاً من الاطفال بالحماية الاجتماعية وهو اكبر رقم تصل إليه الوزارة.غالبا، يعني هذا الرقم، الأطفال الذين يعيشون ضمن الأسر والذين تدفع الدولة راتب رعاية لأرباب المنازل بناء على عدد الأطفال تحت سن الـ18 عامًا، حيث يتقاضى رب الاسرة عن كل طفل لايتجاوز الـ18 ولحد 3 أطفال فقط.وبالعودة الى اجمالي العراقيين المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيبلغ عددهم 6 ملايين و700 الف مايعني، ان حوالي 52% من الذين يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية هم من الأطفال.