في بغداد.. أعمال شغب داخل دار للمشردات

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باندلاع أعمال شغب داخل دار للمشردات شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من الفتيات المشردات اقدمن على افتعال اعمال شغب وتكسير الزجاج داخل دار الاناث في منطقة الصليخ والبالغ عددهم خمس فتيات بتولدات مختلفة بسبب طلبهن اعادتهن الى سجن الاحداث".

وأضاف المصدر أنه "تم تدخل حماية الدار وعزل الفتيات والسيطرة على الوضع"، مشيرا الى أن "الخسائر تكسير زجاج وشاشات تلفاز دون اصابات تذكر".