ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً

قررت محافظة ذي قار، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة ياس الخفاجي في بيان، "مجلس المحافظة يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد اليوم السابع من محرم المخصص لاستشهاد ابو الفضل العباس عليه السلام".

واستثنى البيان من العطلة "الدوائر الامنية والخدمية".