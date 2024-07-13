في بغداد.. متظاهرون يقطعون طريقا احتجاجا على سوء الخدمات

تظاهر العشرات من الأهالي، مساء السبت، شرقي بغداد احتجاجا على سوء الخدمات.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من اهالي حي طارق في مدينة الصدر حرقوا الاطارات وقاموا بقطع احد الطرق احتجاجا على سوء الخدمات وانعدام التيار الكهربائي".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات لاسيما التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.