رفع كتل كونكريتية من إحدى مناطق بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية من احد مداخل منطقة "لؤلؤة العدل" في جانب الكرخ.



وقالت القيادة في بيان، "استجابة لمناشدة المواطنين من اهالي لؤلؤة العدل "محلة 643" في جانب الكرخ، وبإيعاز مباشر من الفريق الركن قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي/ قيادتنا برفع عدد من الكتل الكونكريتية وفتح "مدخل جديد" للمنطقة".

وأضاف البيان "جاء ذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم وتسهيل حركتهم المرورية لاسيما في اوقات ذروة الدوام".