النجف.. خطة من ثلاثة آلاف كاميرا لتأمين الزيارة

وقالت العتبة في بيان، " أعدت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة خطة لاستقبال المعزين من المواكب الحسينية والزائرين الوافدين إلى مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) خلال شهري محرم الحرام وصفر الخير تضمنت العديد من الخدمات في مجالات شتى".

وأضاف البيان أن "الخطة تضمنت نشر أكثر من 3000 كاميرا للمراقبة في داخل العتبة العلوية المقدسة وفي محيطها لتأمين انسيابية حركة الزائرين والمواكب المعزية ومتابعتها بالإضافة إلى دعم هذه الكاميرات بأجهزة متطورة لتمكنها من العمل على مدار 24 ساعة"، مشيرا الى "تجهيز أكثر من 26 جهازاً لفحص الحقائب وكذلك أجهزة التفتيش الـ ID للكشف عن المواد المتفجرة والأدوات الجارحة".



ولفت البيان الى أنه "ضمن الخدمات التي يتم تقديمها للزائرين، تم العمل على استحداث نقاط لفحص وصيانة وشحن أجهزة الموبايلات للزائرين القادمين إلى مواكب العتبة المقدسة المنتشرة في محيط الصحن المطهر وعلى طريق الزائرين (طريق ياحسين)"، لافتا الى أن "شعبة الاتصالات تعمل على تقديم خدمات الانترنت والاتصال الدولي المجاني في محيط العتبة المقدسة وتقديم الدعم الفني للأقسام الساندة في العتبة المقدسة بأجهزة المناداة وكاميرات المراقبة بالتعاون مع إرشاد التائهين".