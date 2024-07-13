الشرطة الاتحادية توضح بشأن حريق ببغداد: اندلع خارج القيادة

نفت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، اندلاع حريق داخل مقرها وسط بغداد.



وقالت القيادة في بيان، " تناولت بعض منصات التواصل الاجتماعي عن نشوب حريق داخل مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وهذه الاخبار غير دقيقة".