بدء طباعة كتب العام الدراسي المقبل.. هل هناك مناهج جديدة؟

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد إن "الوزارة شرعت بوقت مبكر بطبع الكتب المنهجية الحديثة الخاصة بالعام الدراسي المقبل"، مشيرا الى ان "عملية الطبع تمت محليا".وشدد على "حرص وزارته على أن تطبع نسخا جديدة لبعض العناوين الدراسية للمراحل الابتدائية والثانوية، على أن يتم ذلك على شكل دفعات متتالية".وأكد أن "الوزارة بدأت تجهيز المخازن بالكتب التي اكتملت طباعتها خلال الدفعات الأولى، بغية توفير ملايين النسخ الجديدة الخاصة بالعام الدراسي المقبل"، مشيرا الى أن الوزارة ستعتمد إلى جانب عملية الطبع، على الكتب المستعملة المدورة خلال الأعوام الدراسية الماضية، لتأمين حصص الطلبة والتلاميذ من المناهج، نافيا في الوقت نفسه تأليف عناوين دراسية جديدة.