بالتزامن مع زيارة عاشوراء.. قطع طريق نجف كربلاء احتجاجا على "محسوبية توزيع الكهرباء"

وقال مراسل السومرية، ان أبناء تظاهرة الحيدرية نظموا تظاهرة احتجاجية ودخلوا الى دائرة توزيع الكهرباء احتجاجا على سوء التجهيز.

وأضاف ان المتظاهرين طالبوا بـ"التوزيع العادل"، متهمين دائرة التوزيع بتفاوت التجهيز بين منطقة وأخرى.وأكد أن "المتظاهرين توجهوا لقطع طريق كربلاء-نجف، كما طالبوا بغلق دائرة توزيع الكهرباء لحين رفع نسبة التجهيز وعدالته بين المناطق".ويمكن القول ان الاحتجاجات وقطع الطرق في هذه المناطق وبهذا التوقيت له تأثير كبير لتزامنه مع اقتراب زيارة عاشوراء حيث سيكون الطريق بين النجف وكربلاء طريق مرور الزائرين نحو كربلاء لاحياء زيارة عاشوراء، الامر الذي ربما قاد الى توتر كبير يوم امس في غماس التي شهدت أيضا قطع بعض الطرق.