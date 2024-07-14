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بالتزامن مع زيارة عاشوراء.. قطع طريق نجف كربلاء احتجاجا على "محسوبية توزيع الكهرباء"
محليات
2024-07-14 | 02:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
لاتزال مدن وقرى محافظة النجف تخرج للتظاهر تباعًا احتجاجا على سوء تجهيز وتوزيع الكهرباء، فبعد أحداث ناحية غماس الواقعة بين النجف والديوانية، أقدم اليوم الاحد العشرات من أبناء ناحية الحيدرية على خطوة تصعيدية أكبر.
وقال مراسل السومرية، ان أبناء تظاهرة الحيدرية نظموا تظاهرة احتجاجية ودخلوا الى دائرة توزيع الكهرباء احتجاجا على سوء التجهيز.
وأضاف ان المتظاهرين طالبوا بـ"التوزيع العادل"، متهمين دائرة التوزيع بتفاوت التجهيز بين منطقة وأخرى.
وأكد أن "المتظاهرين توجهوا لقطع طريق كربلاء-نجف، كما طالبوا بغلق دائرة توزيع الكهرباء لحين رفع نسبة التجهيز وعدالته بين المناطق".
ويمكن القول ان الاحتجاجات وقطع الطرق في هذه المناطق وبهذا التوقيت له تأثير كبير لتزامنه مع اقتراب زيارة عاشوراء حيث سيكون الطريق بين النجف وكربلاء طريق مرور الزائرين نحو كربلاء لاحياء زيارة عاشوراء، الامر الذي ربما قاد الى توتر كبير يوم امس في غماس التي شهدت أيضا قطع بعض الطرق.
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