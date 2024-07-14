اللجنة الأولمبية توجه دعوة لفائق زيدان لحضور افتتاح أولمبياد باريس

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 14 / 7/ 2024، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن".وأضاف المكتب، أن "مفتن سلم رئيس المجلس الدعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس".