حادث مركب.. انقلاب شاحنة واصابة عناصر من الشرطة في أربيل (صور+فيديو)

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بانقلاب شاحنة محملة بالمواد لدى مغادرتها نفق بيرمام بتجاه أربيل، بالإضافة الى إصابة عناصر من الشرطة اثناء محاولة ابعاد الشاحنة عن الطريق.





وأضاف: "بعد تدخل المرور وشرطة أربيل لإعادة رفع الشاحنة، اصطدم صهريج بالشاحنة المنقلبة وفرق الانقاذ، مما اسفر عن إصابة خمسة عناصر من المرور والشرطة، وتضرر سيارة للمرور".





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شاحنة محملة بالمواد انقلبت لدى مغادرتها نفق بيرمام بتجاه أربيل".وأضاف: "بعد تدخل المرور وشرطة أربيل لإعادة رفع الشاحنة، اصطدم صهريج بالشاحنة المنقلبة وفرق الانقاذ، مما اسفر عن إصابة خمسة عناصر من المرور والشرطة، وتضرر سيارة للمرور".