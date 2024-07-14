بالوثيقة.. قرار جديد من التربية يخص الراسبين لسنتين متتاليتين

السومرية نيوز – محلي

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، قرارا جديدا يخص الراسبين لسنتين متتاليتين.

وجاء في كتاب صادر عن الوزارة واطلعت عليه السومرية نيوز، انه "يحق للطالب الراسب سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحية الدوام لسنة واحدة في الدراسة المسائية".

وأضاف ان "ذلك يبدأ اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025".