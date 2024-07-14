السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان أكثر من 300 كويتي مفقود منذ حرب الخليج الثانية، مشيرة الى تخصيص مكافأة لكل من يدلي بمعلومات عنهم.

وقال وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي، في تصريح لوسائل إعلامية كردية، تابعته السومرية نيوز، إن "عدد المواطنين الكويتيين الذين فقدوا خلال الحرب مع النظام العراقي السابق بلغ 602، وتم العثور على 294 منهم حتى الآن، بينما الـ 308 المتبقين هم في عداد المفقودين".

وأضاف عمر البرزنجي، وهو أيضاً رئيس اللجنة الثلاثية العراقية الكويتية والصليب الأحمر، أن "الحكومة العراقية قدمت باستمرار مكافأة لأي شخص لديه معلومات دقيقة عن مكان وجود المفقودين الكويتيين".

وفي شهر أيار الماضي، جدّد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي (اللجنة الدولية)، مامادو صو، التزام اللجنة بعدم إغلاق ملف الاسرى والمفقودين الكويتيين.

وشدد على أن "هذا الملف يأتي من أولى أولويات عملنا، ونحن ملتزمون باستكمال البحث وتعزيز الجهود الرامية إلى تحديد مواقع الدفن وإجراء المزيد من التنقيب فيها"، متعهدا بأن "هذا الملف لن يغلق، حيث تعمل الحكومة العراقية في هذا المجال، ولن يتوقف أي شيء بخصوص البحث عن المفقودين والأسرى الكويتيين".

وكانت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان قد أصدرتا في نيسان الماضي بياناً مشتركاً، دعتا فيه من تتوفر لديهم معلومات عن مصير المفقودين الكويتيين والعراقيين من جراء حرب الخليج عام 1991، الإدلاء بها مقابل مكافآت مالية لم تحددها.