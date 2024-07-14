فرنسا: نواصل التعاون مع العراق ومستعدون للإسهام بإنجاز طريق التنمية

أكد السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل، مواصلة التعاون بين بلاده والعراق، فيما أشار الى استعداد فرنسا للإسهام بإنجاز طريق التنمية.

وقال دوريل في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، "نحتفل بالعيد الوطني الفرنسي لما يحمل من قيم إنسانية ويتزامن هذا العام مع الألعاب الأولمبية"، مشيرا الى أن "هذا اليوم فرصة للاحتفال بقدم العلاقات بين العراق وفرنسا والشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشمل الشراكة مجالات تعاون عدة خدمة للمصالح المشتركة".

وأضاف أنه "في اطار هذه الشراكة نواصل التعاون الثنائي"، مؤكدا أن "العراق يقع في قلب المنطقة التي تشهد توترا قديما".

وشدد السفير الفرنسي "نعلم جميعا ان استقرار العراق مرتبط باستقرار المنطقة واستقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق".

ولفت الى أن "طريق التنمية يمثل مشروعا طموحا وضروريا وفرنسا مستعدة للإسهام في إنجازه يواجه العراق"، مضيفا "نحن نتطلع الى المستقبل يمكنكم الاعتماد على فرنسا وشركاتها".