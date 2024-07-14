تظاهرة ليلية في الديوانية احتجاجا على تردي الخدمات

شهدت محافظة الديوانية، مساء الأحد، تظاهرة شارك بها المئات من المواطنين احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة انطلقت في قضاء الشامية (30كم غربي المحافظة) وقام المتظاهرون بقطع طريق ديوانية نجف احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي". وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات لاسيما التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.