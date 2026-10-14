مهلة 5 أيام أمام أصحاب المولدات.. انذار شديد من أمانة بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن التوجيه يقضي بتجميع الأسلاك بحزمة واحدة على جوانب الشوارع، بما يسهم في الحفاظ على المظهر العام وتسهيل حركة آليات الخدمات في الأزقة والمحلات السكنية.وأضاف أن ستتولى الإشراف على تنفيذ التوجيه، مؤكداً اتخاذ إجراءات بحق المخالفين قد تصل إلى رفع المولدات في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة.