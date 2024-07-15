اختلاف بخارطة الازدحامات المعتادة.. الموقف المروري في بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة ازدحامات بغداد صباح اليوم الاثنين 15 تموز 2024، حيث شهدت بغداد اليوم ازدحامات غير معتادة في بعض الأماكن مقابل اختفائها من أماكن أخرى.





جسر وسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



شارع المصافي عند تقاطعه مع سريع دورة - يوسفية



تقاطع الدورة ازدحام



القادسية الشارع المحاذي لسكة القطار خلف الفراهيدي



جسر الطابقين ازدحام



سريع القادسية من خروج شارع المطار لغاية مجسر القادسية



كرادة داخل وأبو نؤاس بالقرب من الجسر المعلق



كرادة خارج لغاية تقاطع المسبح



سريع القناة وشارع فلسطين امام وخلف مدينة العاب السندباد ونصب الشهيد



محمد القاسم ازدحام من مجسر قرطبة باتجاه مجسر العلوية ومرور بطيء بالسايد الثاني



شارع بور سعيد ازدحام من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبية



شارع الوزارات باتجاه محطة الكيلاني والشارع الذاهب باتجاه نفق باب الشرقي ازدحام



ساحة الخلاني والشارع القادم من نفق باب الشرقي والقادم ساحة الوثبة ازدحام



شارع الرشيد من كراج السنك الى جامع الحيدر خانة ازدحام



الشوارع المحيطة بسوق الشواكة ازدحام



شارع الجمهورية بين الشورجة وساحة الوثبة ازدحام



باب المعظم ازدحام









وجاءت قائمة الشوارع المزدحمة كالاتي:جسر وسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسمشارع المصافي عند تقاطعه مع سريع دورة - يوسفيةتقاطع الدورة ازدحامالقادسية الشارع المحاذي لسكة القطار خلف الفراهيديجسر الطابقين ازدحامسريع القادسية من خروج شارع المطار لغاية مجسر القادسيةكرادة داخل وأبو نؤاس بالقرب من الجسر المعلقكرادة خارج لغاية تقاطع المسبحسريع القناة وشارع فلسطين امام وخلف مدينة العاب السندباد ونصب الشهيدمحمد القاسم ازدحام من مجسر قرطبة باتجاه مجسر العلوية ومرور بطيء بالسايد الثانيشارع بور سعيد ازدحام من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبيةشارع الوزارات باتجاه محطة الكيلاني والشارع الذاهب باتجاه نفق باب الشرقي ازدحامساحة الخلاني والشارع القادم من نفق باب الشرقي والقادم ساحة الوثبة ازدحامشارع الرشيد من كراج السنك الى جامع الحيدر خانة ازدحامالشوارع المحيطة بسوق الشواكة ازدحامشارع الجمهورية بين الشورجة وساحة الوثبة ازدحامباب المعظم ازدحام