توضيح قرار شمول السادس والثالث بالدور الثاني بجميع الدروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن "هيئة الرأي سبق أن وافقت على شمول الراسبين بامتحانات الدور الأول بغض النظر عن عدد الدروس في مرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط، الدور الأول للعام الدراسي 2023 ــ 2024 ، بأداء امتحانات الدور الثاني التي سيحدد موعدها لاحقا".وبين أن "القرار لا يشمل الراسبين في السعي السنوي (غير الداخلين في الامتحان الوزاري)، أي أن القرار لا يشمل غير المشاركين في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023 ــ 2024".وجرى اعتقاد في الأوساط الشعبية ان تفصيلة "القرار لايشمل غير المشاركين بالدور الأول"، أي انه لايشمل الراسبين بالغياب عن الامتحان، لكن الحقيقة هو انه لايشمل غير المشاركين بالدور الأول بسبب عدم دخولهم الوزاري وليس لاسباب أخرى.