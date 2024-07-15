سيدخله البنغلاديشيون والسوريون وغيرهم.. العراقيون المغتربون "لن يدخلوا" في تعداد السكان

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إنه "بحسب تعليمات الأمم المتحدة، فإنَّ التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيُجرى في العشرين من تشرين الثاني المقبل؛ سيشمل أبناء البلد وغيرهم ممن هم داخل حدوده".وأضاف أنَّ "جميع محاولات الدول لعدِّ الجاليات الخاصة بهم في الخارج باءت بالفشل، لعدم وجود وسيلة يمكن الوصول فيها إلى العدد الحقيقي لتلك الجاليات".ومن المؤمل ان يجري العراق في نهاية العام الحالي التعداد العام للسكان والمساكن وهو اول تعداد منذ اكثر من ربع قرن.