طقس العراق حتى نهاية الأسبوع.. غبار خفيف ودرجات حرارة دون الخمسين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة على العموم ستكون مقاربة وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى"، مشيرا الى أن "أعلى درجات حرارة ستسجل يوم غد في البصرة بواقع 48 مئوية وأقل حرارة في دهوك بـ 41 مئوية، فيما ستسجل بغداد 46 مئوية".وأضافت، أن "يوم الأربعاء، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، وتنشط الرياح في شرق المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس الخميس القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق، وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار".ولفتت إلى، أن "يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار".