بالإضافة الى يوم العاشر.. النجف تعطل الدوام الخميس الـ11 من محرم

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس محافظة النجف الاشرف صوت بجلسته الاعتيادية الاعتيادية 20-6 ليوم الثلاثاء 2024/7/9 برئاسة حسين العيساوي واعضاء المجلس بالاجماع على اعتبار يوم الخميس 2024/7/18 الحادي عشر من محرم الحرام عطلة رسمية محلية باستثناء الجهات والدوائر الامنية والخدمية".ويتضح ان التصويت تم خلال جلسة المجلس قبل أسبوع من الان، الا ان المجلس لم يعلن عنه حتى اليوم، فيما يعتبر يوم العاشر من محرم عطلة مركزية في جميع العراق، مايعني ان العطلة ستكون ليومين متتالين في النجف.