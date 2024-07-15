يعاني من أهمال مستمر.. مشاهد من كراج بغداد الرئيسي في ميسان

السومرية نيوز – محليات



حصلت السومرية نيوز، اليوم الاثنين 15 تموز/ يوليو 2024، على صوراً من كراج بغداد الرئيسي في محافظة ميسان، تبين معاناة المواطنين المستمرة خصوصاً خلال فصل الصيف.





وتعاني محافظة ميسان من تردي كبير في مستوى الخدمات، إضافة الى تلكؤ اغلب المشاريع، وخاصة في الاقضية والنواحي فيها.

الصور ادناه:وتعاني محافظة ميسان من تردي كبير في مستوى الخدمات، إضافة الى تلكؤ اغلب المشاريع، وخاصة في الاقضية والنواحي فيها.