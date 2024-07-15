نواب عن نينوى يدعمون قرار مجلس المحافظة بإعفاء رؤساء الوحدات الادارية

وجاء في بيان صادر عن مجموعة نواب من محافظة نينوى، ما نصه: "في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا بالدستور والقانون في اتخاذ كافة القرارات التي تصدر من كافة مؤسسات الدولة بما فيها مجلس محافظة نينوى الذي قام بمهامه بتسمية رؤساء الوحدات الادارية بعد اكثر من 5 اشهر من تشكيل مجلس المحافظة وبحسب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته اللاحقة والتي اوكلت مهام اختيار رؤساء الوحدات الادارية ( القائممقامين ومدراء النواحي ) بعد حل مجالس الاقضية والنواحي لمجلس المحافظة".وأضاف البيان: "نحن النواب عن محافظة نينوى الممثلين للكتل السياسية المتحالفة في تشكيل الحكومة المحلية من كافة اطياف ومكونات أهالي محافظة نينوى ندعم قرار مجلس محافظة نينوى باعفاء رؤساء الوحدات الادارية الذي انتهت مدة ولايتهم القانونية ومنهم من مضى على توليه المنصب دون انقطاع اكثر من 20 عاما وانتخاب بدلاء عنهم وفقا لقانون مجالس المحافظات".وتابع: "نبدي استغرابنا من تصريحات بعض النواب واعضاء مجلس المحافظة والذين يحاولون تعطيل عمل مجلس المحافظة ورفضهم للممارسات الديمقراطية"، مطالباً "الجهات الحكومية والسياسية في بغداد بالوقوف مع اهالي نينوى والابتعاد عن المجاملات السياسية لبعض الشخصيات التنفيذية والسياسية لمصالح ضيقة وان لا تعاد حقبة التهميش التي عانت منها نينوى على مر الاعوام العشرين الماضية".