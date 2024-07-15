من "باب المراد".. ليلة التاسع من محرم في الكاظمية (صور)

وتشهد المدينة توافد الزوار بأعداد كبيرة من بغداد ومختلف المحافظات العراقية.

وبشأن الخطة الخاصة بالزيارة، قال مدير الشرطة المجتمعية عميد علي الرماحي لـ السومرية، إن "الشرطة المجتمعية تنفذ الخطة الخاصة بها حسب توجيهات السيد وزير الداخلية إذ اعدت خطة امنية لكافة انحاء العراق متوزعة بين المواكب والمعزين والزائرين".

وأضاف أن "هذف الخطة منع الحالات السلبية لتعكير هذه الشعيرة المباركة".

أدناه صور بعدسة السومرية..