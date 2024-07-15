تسجيل حالتي انتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "حادث انتحار مشتبه به في مجمع بسماية السكني لمرشد بحري متقاعد تولد عام 1944 بطلق ناري".

وأضاف المصدر أن "فتاة تولد عام 2000 باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش شال معلق بمروحة السقف داخل منزلها ضمن منطقة الكفاءات".