إنقاذ أربع عوائل من حريق داخل مبنى سكني في كربلاء

انقذت فرق الدفاع المدني، مساء الاثنين، أربع عوائل من حريق داخل مبنى سكني في كربلاء.

وقال مراسل السومرية، إن الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق اندلع في عمارة سكنية في حي الأسرة.

وأضاف أنه تم إنقاذ أربع عوائل كانوا محاصرين، مشيرا الى أن سبب الحريق هو تماس كهربائي.