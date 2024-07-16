النفط يتراجع بعد أرقام متشائمة من الاقتصاد الصيني

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، بما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 84.64 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا، أو 0.31 بالمئة، إلى 81.66 دولار.وقال مختصون إن ضعف البيانات الاقتصادية الصينية "يلقي بعض الشكوك حول ما إذا كان المشاركون في السوق مفرطين في التفاؤل بشأن توقعات الطلب الصيني على النفط"، بحسب رويترز.وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد نما بنسبة 4.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ وتيرة له منذ الربع الأول من عام 2023 ويخالف توقعات 5.1% في استطلاع سابق، كما تباطأ أيضًا عن التوسع في الربع السابق بنسبة 5.3٪، حيث أعاقه الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.