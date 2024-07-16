بحرارة تصل لـ48 مئوية.. الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار للأسبوع الحالي

السومرية نيوز- محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، عن تصاعد للغبار وتسجيل درجات حرارة تصل الى 48 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس العراق سيشهد يومي الخميس والجمعة المقبلين تصاعد للغبار"، مشيرة الى ان "طقس السبت المقبل سيكون حارا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد ستسجل في محافظات ذي قار وميسان والنجف الاشرف والبصرة 48 مئوية وهي الأعلى بين المحافظات فيما ستسجل دهوك درجة حرارة 42 مئوية وهي الأقل، فيما ستسجل العاصمة بغداد درجة حرارة 46 مئوية".