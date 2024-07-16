التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للبكالوريا

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، جداول الامتحانات الوزارية للدور الثاني لمراحل ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي ) للعام الدراسي 2023-2024.



أدناه جداول الامتحانات: