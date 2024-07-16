زيدان يستقبل المسعودي ويشيد بجهود هيئة الحج وفوزها بجائزة "لبيتم" (صور)

وذكر المكتب الاعلامي للقضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي والوفد المرافق له.وبحسب البيان، اشاد رئيس المجلس، بجهود هيئة الحج وفوزها خلال العام الحالي 2024 بجائزة "لبيتم" الكبرى كأعلى بعثة حج اسلامية تقييما للمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية.