انترنت مجاني للزائرين

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة الاتصالات، عن توفير خدمة الإنترنت المجاني لزائري الامام الحسين (ع).

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية علي ياسين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم نشر خدمة الانترنت المجاني بين الحرمين لزائري الامام الحسين عليه السلام وفي العتبات العلوية والكاظمية المقدسة في شهر محرم الحرام".

وأضاف ان "الوزارة أعدت خطة لتقديم وتوفير خدمة الإنترنت المجاني في زيارة الاربعين في جميع المنافذ الحدودية التي تشهد توافد عدد كبير من الزائرين لأداء مراسيم الزيارة".

وأكدت ان "ذلك يأتي ضمن سعي الوزارة واهتمامها لزيادة سعات الانترنت بشكل مجاني لشركات الهاتف النقال، لتسهم في رفع العبء عن كاهل الزائرين وتوفير افضل خدمات الاتصالات والانترنت المجانية لهم، ومساعدتهم في أداء شعائرهم بكل سهولة ويسر".