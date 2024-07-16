بينها المطار.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل بمناطق في النجف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إلى أهلنا في محافظة النجف الأشرف الكرام، نود إعلامكم بحدوث عارض فني على محطة شمال النجف 132 / 33 / 11 K.V التابعة لشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأمر الذي أدى إلى خروج محولة رقم 1 و2و3 سعة 63.5 MVA".وأضافت: "ما تسبب قطع تام لمنطقة دور السمنت والأحياء كندة وتموز والجامعة والقادسية ومطار النجف ومنطقة البو حداري والحرية وجزء من منطقة البراكية والعمل جاري على إصلاح العطل ".