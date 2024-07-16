السيد الصدر يدعو لنبذ هذه الفئة

وقال السيد الصدر، في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء (استشهاد الإمام الحسين عليه السلام)، إن "هذه المناسبة احياء لمظلومية الامام الحسين (ع) واحقاقاً للحق".وأضاف، أن "الإمام الحسين عليه السلام هو قدوة للأمة الإسلامية بأجمعها"، مردفاً: "الله سبحانه وتعالى خلد الحسين (ع) وآله ومحى يزيد وأتباعه".وتابع: "الشلة الأموية يحتفلون بالعاشر من محرم الحرام ويتلذذون بتفخيخ أتباع آل بيت الحسين (ع)"، معتبراً أن "جريمة عاشوراء كانت ضد صوت الشعوب لمواجهة الفساد".وأكمل السيد الصدر، بالقول: "من بكى وأبكى وتباكى على الحسين (ع) فإنه يدخل الجنة"، مستدركاً: "الإمام الحسين (ع) هو إمام لكل أمة لا إله إلا الله".