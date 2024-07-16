من كربلاء.. اللامي يشيد بجهود الصحفيين العراقيين وتغطيتهم

وقالت النقابة في بيان، إن " نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يشيد خلال زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة بجهود الصحفيين العراقيين وتغطيتهم الواسعة والموضوعية لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".

وتشهد كربلاء حاليا توافد ملايين الزوار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).